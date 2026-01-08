“산책 중 화살이 날아와 꽂혔다” 신고… 경찰, 용의자 2명 추적

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“산책 중 화살이 날아와 꽂혔다” 신고… 경찰, 용의자 2명 추적

남인우 기자
남인우 기자
입력 2026-01-08 13:09
수정 2026-01-08 13:14
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
.
.


강아지와 산책하던 여성 주변으로 화살이 날아와 경찰이 수사에 착수했다.

8일 청원경찰서에 따르면 지난 7일 오후 11시 40분쯤 50대 여성 A씨가 “누군가 화살을 쏜 것 같다. 이상한 소리가 들려 봤더니 옆에 화살이 꽂혀있다”고 경찰에 신고했다.

A씨는 당시 상당구 청소년광장 주변을 강아지와 산책 중이었다. 화살은 강아지로부터 1.5m, A씨로부터 2.5m 거리의 광장 화단에 꽂힌 것으로 알려졌다.

화살은 80㎝ 길이로 쇠 재질로 된 화살촉이 달린 것으로 전해졌다. 시중에 판매되는 화살에는 일련번호 등이 있는데 이 화살에는 없는 것으로 확인됐다. 경찰은 인근 CCTV에 남성 2명이 약 70m 거리에서 활로 추정되는 물체로 화살을 쏘는 모습이 찍힌 것을 확인하고 이들을 추적 중이다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안이라 정확한 내용은 확인해 줄 수 없다”고 말했다.
청주 남인우 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
화살을 쏜 용의자는 CCTV에 몇 명이 확인되었는가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
쿠팡 가입유지 혹은 탈퇴할 것인가?
쿠팡이 개인정보 유출 의혹 이후 진정성 있는 사과보다는 사태 축소에 급급하다는 지적을 받고 있습니다. 지난 30~31일 국회 청문회에서 보여준 관계자들의 불성실한 태도 또한 도마 위에 올랐습니다. 하지만 쿠팡 측은 이러한 논란에도 '탈퇴 회원은 많지 않다'고 발표했습니다. 과연 여러분은 앞으로도 쿠팡 회원을 유지하실 생각입니까?
1. 유지할 계획인다.
2. 탈퇴를 고민 중이다.
3. 이미 탈퇴했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
광고삭제
위로