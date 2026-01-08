세종 고향 사랑 기부 ‘30대’가 최다…기부금 전년 대비 51% 증가

세종 고향 사랑 기부 '30대'가 최다…기부금 전년 대비 51% 증가

박승기 기자
박승기 기자
입력 2026-01-08 09:46
수정 2026-01-08 09:46
지난해 기부금 4억 5200만원으로 역대 최대
지역 39개 업체 참가 답례품 매출 72% 늘어

이미지 확대
세종시 전경. 서울신문 DB
세종시 전경. 서울신문 DB


지난해 세종시 고향 사랑 기부자는 30대가 가장 많은 것으로 나타났다.

8일 시에 따르면 2025년 고향 사랑기부제에 전년 대비 51.3%(1억 5300만원) 증가한 4억 5200만원(4593건)의 기부금이 모아졌다. 기부자 나이는 30대가 전체의 35.6%를 차지했고 40대(28.3%), 50대(18.4%), 20대(12.6%), 60대(3.1%), 70대 이상(2%) 순이다. 시는 인근 지역 거주자와 세종에 있는 직장의 근무자 참여가 많은 것으로 분석했다.

기부 금액은 10만원이 94.2%로 가장 많았으며 10만원 초과 3.8%, 10만원 미만 1.9%였다. 2년 이상 연속 기부자는 663명으로 전년(439명)보다 51.0%(224명) 증가했다. 지역과 인연을 통한 300만원 이상 고액 기부도 이어졌다.

지역 39개 업체가 제공한 답례품(59종) 매출도 전년 대비 72.4%(5400만원) 증가한 1억 2900만원을 기록했다. 조치원 배와 복숭아, 한우 채끝, 삼광 쌀 등이 인기가 높았다.

시는 방문 모금과 민간 유통망 도입 등으로 참여율이 높아진 것으로 분석되면서 공공기관과 산업단지, 기부자가 많은 지역을 대상으로 현장 홍보를 추진할 계획이다.



박대순 세종시 시민소통과장은 “시민이 일상의 변화를 체감할 수 있는 다양한 사업에 고향 사랑 기부금이 사용될 수 있도록 내실 있게 운영하겠다”고 말했다.
세종 박승기 기자
