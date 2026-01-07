외국인 증가에 마약 ‘비상’…대전 마약사범 전년 대비 40％ 급증

지난해 검거 사범 중 외국인 23.6% 차지

이미지 확대 경찰이 압수한 필로폰. 대전경찰청 제공 닫기 이미지 확대 보기 경찰이 압수한 필로폰. 대전경찰청 제공

외국인 근로자와 유학생 등이 늘면서 마약류를 매매·투약한 마약사범이 크게 증가한 것으로 나타났다.대전경찰청 7일 지난해 검거한 마약사범 208명 중 외국인이 전체 23.6%(49명)를 차지했다고 밝혔다. 이 중 6명은 구속됐다. 외국인 마약사범은 전년(35명) 대비 40.0％ 증가한 것으로 대부분 유학과 취업 등으로 국내에 장기 체류한 것으로 파악됐다. 아시아권(7개국)이 40명을 차지했고 아프리카권(4개국) 7명, 유럽권(2개국) 2명 등이다.경찰은 이들로부터 필로폰(4.3ｇ)과 대마 종자(14.96ｇ), 대마초(1.26ｇ) 등을 압수했다. 경찰 조사 결과 나이지리아 국적의 40대 A씨는 일용직 근로자로 일하며 지난해 2∼10월 대전에 거주하는 외국인 유학생을 상대로 대마초를 개비당 2만원에 유통했다. 경찰은 A씨를 포함한 구매자 등 20명을 검거해 2명을 구속했다.중국 국적의 60대 B씨는 재외동포 자격으로 입국한 후 지난해 2∼11월 국내에 거주하는 중국인에게 필로폰을 유통하다 적발됐다. B씨를 포함해 검거된 15명 중 4명이 구속됐다.대전경찰청 관계자는 “외국인 밀집 지역에 대한 상시 단속과 예방 활동을 강화할 방침”이라고 말했다.