고령군, ‘2025 경북 문화유산분야 평가’ 대상 수상

시상금 500만원, 상사업비 2억원 확보

고령군이 경북도 22개 시군을 대상으로 실시한 ‘2025년 시군 문화유산분야 평가’에서 영예의 대상을 수상했다고 24일 밝혔다.이번 수상으로 고령군은 시상금 500만원과 상사업비 2억원을 확보했다.특히 이번 수상은 2022년 최우수상, 2023년 우수상, 2024년 최우수상에 이은 것으로, ‘세계유산도시’로서의 위상을 높였다.고령군은 이번 평가에서 2004년 ‘고도 보존 및 육성에 관한 특별법’ 제정 20년인 지난해 대한민국 다섯 번째 고도 지정과 문화유산 보수정비, 보존 및 활용사업을 적극 추진한 성과를 높이 평가받았다.특히 올해 ‘고령 세계유산 탐방거점센터 건립사업’ 확정과 함께 고도보존육성사업 국비를 첫 확보하는 성과를 거둔 점을 인정받았다.또 ‘대가야, 열두개의 별’이라는 주제로 대가야의 이야기를 새롭게 스토리텔링하고 지산동 고분군의 세계유산적 가치를 국내외에 알린 ‘2025 고령 지산동 고분군 미디어아트’ 성공 개최와 2026년 국가유산청 공모 사업에서 ▲세계유산축전 ▲국가유산 야행사업 ▲세계유산 활용 프로그램 ▲우리 고장 국가유산 활용사업 등 6건의 사업에 최종 선정되어 국·도비 등 총 37억원의 사업비를 확보하는 성과도 높은 평가로 이어졌다.고령군 관계자는 “세계유산 도시 고령의 위상을 국내외에 널리 알리는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.