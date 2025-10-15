“납치 무서워 취소했어요”… 선교도 여행도 ‘동남아 포비아’ 커진다

패키지 여행에서 캄보디아 사라져

업계 “동남아 여행 전체 감소 우려”

2025-10-15 4면

매년 여름 캄보디아로 선교팀을 파견해 온 서울의 한 대형 교회는 최근 발생한 납치·감금 사태로 깊은 고민에 빠졌다. 교회 관계자는 14일 서울신문과의 전화 통화에서 “코로나19 유행 기간을 포함해 6년 가까이 캄보디아에서 선교 활동을 이어 왔지만, 이런 위험이 계속된다면 선교팀 파견을 중단할 수밖에 없다”고 했다.캄보디아발 납치·감금 공포가 커지면서 캄보디아를 비롯한 동남아시아 방문을 미루거나 꺼리는 ‘동남아 포비아’가 확산하는 모습이다. “지금 동남아로 가는 건 너무 위험하다”는 인식이 퍼지면서 당장 겨울 성수기를 코앞에 둔 여행 업계는 베트남, 태국, 라오스 등 인접 국가 여행 수요마저 줄어들 것을 우려하고 있다.여행 업계에 따르면 한국인 대학생 사망 사건 이후 캄보디아뿐 아니라 주변국 여행을 취소하는 사례가 부쩍 늘었다. 여행사를 운영하는 김부국(69)씨는 “최근 일주일 사이 미얀마에 골프 치러 가려던 20명, 관광 일정이 잡혔던 24명이 일정을 취소했다”고 전했다. 직장인 김성진(38)씨는 “겨울에는 통상 따뜻한 동남아로 여행을 갔지만, 이번 일로 불안이 커졌다”며 “상대적으로 안전한 중국이나 대만으로 가려 한다”고 했다.일부 여행사는 아예 동남아 패키지 일정에서 캄보디아를 제외하고 있다. 여행 업체를 운영하는 최모(63)씨는 내년 1월로 예정된 동남아 여행 상품에서 부랴부랴 캄보디아를 제외했다. 최씨는 “대학생 사망 사건 지역과는 거리가 있지만, 상품을 예약하려는 고객들에게서 ‘위험하지 않으냐’는 문의가 계속 들어온다”며 “차라리 캄보디아는 아예 가지 않는 게 나을 것으로 판단했다”고 설명했다.