전남 광양·여수에서도 캄보디아 출국 연락두절 사고 발생

방금 들어온 뉴스

최종필 기자
입력 2025-10-15 13:04
수정 2025-10-15 13:04
광양 2건·여수 1건 등 전남서 3건 수사

전남경찰청
전남경찰청
전남경찰청


전남 지역에서도 캄보디아 등 동남아시아로 출국한 가족과 연락이 두절됐다는 신고가 추가 접수되는 등 모두 3건의 유사 사례가 발생했다.

15일 전남경찰청에 따르면 전날 오후 4시 30분쯤 ‘해외에 간 30대 아들이 연락되지 않는다’는 신고가 광양경찰서에 접수됐다. 이 남성은 지난해 12월 캄보디아로 출국한 뒤 올해 6월 마지막 연락 이후 소식이 끊긴 것으로 알려졌다. 가족은 최근 발생한 캄보디아 대학생 사망 사건을 계기로 범죄 연루 가능성을 우려해 신고한 것으로 전해졌다.

지난달 광양경찰서에는 ‘40대 아들이 캄보디아로 갔다가 연락이 되지 않는다’는 신고가 접수돼 있었던 것으로 파악됐다.

여수에서도 지난해 태국으로 출국한 30대 남성이 ‘지난 5월 아는 형을 만나 캄보디아에 취업하러 간다’고 카카오톡 메시지를 남긴 이후 연락이 닿지 않는다며 지난 6월 경찰에 신고한 바 있다.

경찰은 이들의 신변 안전을 최우선으로 삼고 소재를 파악하는 한편 보이스피싱 등 자의적으로 범죄에 가담한 사례도 있을 것으로 보고 수사를 이어간다는 방침이다.
광양 최종필 기자
