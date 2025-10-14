연세대 총동문회, 가상화폐 회비 납부 제도 도입

연세대학교 총동문회가 국내 동문회 가운데 최초로 가상화폐 회비 납부 제도를 도입했다고 14일 밝혔다. 연세대 동문들은 기존의 신용카드 결제, 지로 납부, 무통장 입금, 계좌이체 외에도 비트코인(BTC), 테더(USDT), 유에스디코인(USDC)으로 동문회비와 특별회비를 납부할 수 있다.
가상화폐로 납부할 경우 10% 할인 혜택이 제공된다. 또한 연세와 총동문회 발전을 위한 특별회비 역시 가상화폐로 납부할 수 있다.
연세대학교 총동문회 관계자는 “디지털 금융 환경 변화에 발맞추어 국내 동문회 최초로(국내 주요 10개 대학 조사) 가상화폐 납부 방식을 도입하게 되었다”며 “가상화폐 납부를 통해 국내외 동문들이 좀 더 편리하게 동문회비와 특별회비를 납부할 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.
