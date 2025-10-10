충남 ‘양심불량 주유소’ 온상되나…5년간 143곳 적발

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

충남 ‘양심불량 주유소’ 온상되나…5년간 143곳 적발

이종익 기자
이종익 기자
입력 2025-10-11 10:01
수정 2025-10-11 10:01
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
품질부적합·가짜석유 등 적발
논산 24곳 최다, 아산 17곳·당진 13곳
복기왕 “단속 인력 8명, 확충 관리 시급”
이미지 확대
주유모습. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB
주유모습. 본 기사와 직접 관련 없음. 서울신문DB


충남에서 최근 5년간 품질 부적합과 가짜 석유 등으로 적발된 불법 주유소가 143곳에 달했다.

지역별로는 논산과 아산, 당진이 최다 적발된 가운데 단속 인력이 부족해 불법 유통 대응에 한계가 있다는 지적이다.

11일 더불어민주당 복기왕 의원(아산시갑)은 한국석유관리원으로부터 받아 분석한 자료를 공개했다.

공개 자료에 따르면 2020년부터 2025년 7월까지 충남 15개 시군에서 불법 석유 판매로 적발된 주유소는 총 143곳으로 집계됐다.

지역별로는 논산 24곳, 아산 17곳, 당진 13곳 등이 많았다. 게룡과 서천 시군에서만 적발되지 않았다.

정유사별로는 SK에너지 52곳, S-OIL 25곳, HD현대오일뱅크 20곳, GS칼텍스 19곳이 적발됐다.

그러나 충남에서 단속 인력은 현재 8명에 불과하다. 복 의원은 인력 부족과 형식적 검사 방식으로는 불법 유통 차단에 한계가 있다고 지적했다.

2020년 공주·논산 주유소 가짜 경유 사건은 관리·감독 실패 단적인 사례다.

논산·공주 주유소는 한 해 16차례 검사에도 검사 시점마다 정상 연료만 써 단속을 피했다.

복 의원은 “충남이 불법 석유의 온상이 되는 현실을 더 이상 방치해선 안 된다”며 “충남도와 한국석유관리원이 단속 인력 확충과 지자체 합동 관리·감독 체계를 즉각 마련해야 한다”고 강조했다.
아사 이종익 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
이번 '카카오톡 업데이트' 여러분은 만족한가요?
15년 만에 단행된 카카오톡 대규모 개편 이후 사용자들의 불만이 폭증하고 있다. 애플리케이션을 내려받을 수 있는 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에는 “역대 최악의 업데이트”라는 혹평과 함께 별점 1점 리뷰가 줄줄이 올라왔고, 일부 이용자들은 업데이트를 강제로 되돌려야 한다며 항의하기도 했다. 여론이 악화되자 카카오는 개선안 카드를 꺼냈다. 이번 개편에 대한 여러분의 생각은?
1. 개편 전 버전이 더 낫다.
2. 개편된 버전이 좋다.
3. 적응되면 괜찮을 것 같다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로