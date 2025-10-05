서울~부산 7시간 10분…오후 5시부터 4시간대

지난 2일 오후 서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 부산방향 도로가 귀성길을 떠나는 차량으로 정체되고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 지난 2일 오후 서울 서초구 경부고속도로 잠원IC 부산방향 도로가 귀성길을 떠나는 차량으로 정체되고 있다. 뉴스1

추석을 하루 앞둔 5일 귀성 차량 행렬이 이어지면서 주요 고속도로에 정체가 빚어지고 있다.한국도로공사에 따르면 이날 오전 11시 기준 서울 요금소에서 부산 요금소까지 7시간 10분이 걸릴 것으로 예상된다.다만 서울에서 부산까지 걸리는 시간은 오후로 접어들면서 줄어들 전망이다. 시간대별로 보면 ▲낮 12시, 6시간 50분 ▲오후 1시, 6시간 30분 ▲오후 2시, 6시간 ▲오후 3시, 5시간 30분 ▲오후 4시, 5시간 10분 ▲오후 5시, 4시간 50분 ▲오후 6시, 4시간 40분이고 ▲오후 7시 4시간 30분으로 예상된다.버스를 이용할 경우에는 오후 시간대면 요금소 기준 4시간 40분 전후로 서울에서 부산까지 도착할 수 있을 것으로 예상된다.고속도로 전국 교통량은 이날 575만대에 이를 것으로 추정된다. 현재 160만대가 통과했다.