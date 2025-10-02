[포토] ‘새 보금자리 생겼어요’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국내에서 태어난 최초의 쌍둥이 판다인 에버랜드 루이바오·후이바오를 위한 새로운 보금자리가 오픈한다.에버랜드는 추석 연휴가 시작하는 오는 3일 루이바오와 후이바오가 지낼 ‘판다 세컨하우스(Panda 2nd House)’가 일반에 공개된다고 28일 밝혔다.에버랜드 관계자는 “어른 판다로의 성장을 앞둔 아기 판다들을 위해 맞춤형으로 설계된 판다 세컨하우스가 약 1년간의 준비 기간 끝에 문을 연다”고 전했다.보통 생후 1년 반에서 2년이 지나면 엄마에게서 분리돼 단독 생활을 하는 판다 특성상 2023년 7월에 태어난 루이바오와 후이바오도 지난 8월 중순부터 엄마 아이바오와 떨어져 독립생활을 이어오고 있다.기존 판다월드 공간 구조상 쌍둥이들은 오전과 오후로 나뉘어 엄마와 교대로 방사장에 나왔었는데, 이번 새로운 공간 확장을 통해 판다 세컨하우스에서는 루이바오와 후이바오를, 판다월드에서는 아이바오와 러바오를 온종일 만날 수 있게 됐다.지난 19일부터 루이바오와 후이바오는 판다 세컨하우스로 이동해 주키퍼들의 각별한 보살핌 속에 비공개 상태로 새로운 보금자리에 적응해가고 있다.판다 세컨하우스는 판다월드 바로 옆 약 1천200㎡ 부지에 실내외 방사장과 내실 등을 갖춘 아기 판다들만의 전용 공간으로 조성됐다.에버랜드는 쌍둥이 판다의 새 보금자리 오픈을 기념해 다음달 3일 하루 동안 판다 세컨하우스 방문객 중 선착순 3천명에게 본인 이름이 새겨진 친구증 카드를 즉석에서 제작해 선물할 예정이다.또 60여 종의 쌍둥이 판다 캐릭터 굿즈가 새롭게 출시돼 에버랜드 상품점에서 만날 수 있다.에버랜드 관계자는 “판다 세컨하우스에서 본격적인 독립생활을 시작하는 루이바오와 후이바오는 물론, 엄마 아이바오와 아빠 러바오까지 바오패밀리가 모두 건강하고 행복하게 지낼 수 있도록 최선을 다해 보살필 계획”이라고 말했다.