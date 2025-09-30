부산 해운대구,거미줄처럼 얽힌 공중선 정비...부산 최초 ‘인입설비 공용화 시범사업’

부산 해운대구,거미줄처럼 얽힌 공중선 정비...부산 최초 ‘인입설비 공용화 시범사업’

구형모 기자
입력 2025-09-30 14:34
수정 2025-09-30 14:34
해운대구 공중선 정비. 사진 부산 해운대구 제공
해운대구 공중선 정비. 사진 부산 해운대구 제공


부산 해운대구는 반여2동 행정복지센터 주변과 재송1동 한마음시장 일원에 거미줄처럼 얽혀있는 공중선과 불량 공중선 정비사업에 착수했다고 30일 밝혔다..

전봇대에 무분별하게 난립한 선을 정리하고, 늘어지거나 뭉쳐진 통신선을 정비하는 한편 폐선과 사선은 철거한다. 또, 건물과 주택으로 연결되는 인입선을 정리해 상가와 주택 밀집지역의 도시미관을 개선하고 쾌적한 도시환경을 조성할 예정이다.

특히, 반여2동 1293-5번지 일대의 전주에 공용함체를 설치해 한전·통신사 간 공동으로 활용하는 ‘인입설비 공용화 시범사업’을 부산 최초로 추진한다.

인입설비 공용화란 전주에 설치한 공용함체를 통해 SKT 등 7개 통신사의 난립한 공중선을 하나의 인입선으로 모으는 것이다. 공중선 정비 후에 거주자·통신사 변경 등으로 재난립할 수 있는 근본 원인을 해소할 수 있다.

SK브로드밴드, KT, SK텔레콤, LG유플러스 등 7개 통신사업자와 협력해 내년 12월까지 공중선 정비를 완료할 계획이며, 정비 비용은 통신사가 전액 부담한다.



해운구는 앞으로도 주택가 골목길에 얽혀있는 공중선을 순차적으로 정비해 쾌적하고 안전한 도시를 만들어 나갈 방침이다.
구형모 기자
