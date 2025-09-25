부산 어린이 대중교통 요금 무료화...시행 2년만에 이용객 2배 증가

방금 들어온 뉴스

부산 어린이 대중교통 요금 무료화...시행 2년만에 이용객 2배 증가

구형모 기자
입력 2025-09-25 09:31
수정 2025-09-25 09:35
부산시는 어린이 대중교통 요금 무료화 정책 시행 2년 만에 어린이 승객이 2배로 늘었다고 25일 밝혔다.

시는 2023년 10월부터 전국 최초로 도시철도, 시내버스, 마을버스 등 모든 대중교통 수단의 초등생 이하 어린이(6~12세) 요금을 무료화했다.

정책 시행 전 20개월간 1280만명이던 어린이 대중교통 이용객이 정책 시행 후 같은 기간 2400만명을 넘었다.

어린이 대중교통 무료화 2년을 기념하는 행사가 26일부터 이틀간 부산어린이대공원 학생교육문화회관 광장에서 열린다.

이미지 확대
부산 어린이·가족 대중교통 체험의 날 포스터. 부산시제공
부산 어린이·가족 대중교통 체험의 날 포스터. 부산시제공


대중교통 이용 문화를 체험하고 교통안전을 배우는 가족 참여형 축제다.

행사 기간 ‘캐치 티니핑’ 공연, 어린이 교통안전 손인형극, 매직 & 버블쇼, 티니핑 버스 탑승 체험 및 교통안전교육, 교통안전 표지판 열쇠고리 만들기, 종이 버스 만들기, 가족 캐리커처 체험 등이 진행된다.

이미지 확대
티니핑 버스 실물사진. 부산시제공
티니핑 버스 실물사진. 부산시제공


특히 티니핑 버스 2대가 전시돼 눈길을 끈다.

행사 이후에는 506번 노선 ‘빤짝핑 버스’ 1대(반여4동∼동래역∼부산시민공원), 44번 노선 ‘빛나핑 버스’ 1대(반여3동∼부산시민공원∼당감동), 27번 노선 ‘하츄핑 버스’ 1대(용호동∼부산역∼충무동)가 실제 운행한다.

박형준 시장은 “어린이 요금 무료화 정책은 15분도시로 가는 중요한 발걸음이자, 우리 아이들에게 안전하고 편리한 교통 환경을 물려주기 위한 약속”이라고 밝혔다.
구형모 기자
