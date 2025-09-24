세계적 요리학교 ‘르 꼬르동 블루’의 130년 역사를 조명하다…숙대, 오는 26일 기념행사 개최

- 르 꼬르동 블루-숙명아카데미, 르 꼬르동 블루 개교 130주년 기념포럼·리셉션 개최

- 필립 베르투 주한프랑스대사·세바스티앙 드 마사르 총주방장과 식품산업 전문가 등 참석

- 식품산업의 ESG와 지속가능성 모색…문시연 총장 “한국 미식문화 세계에 확산할 것”

세계적인 프랑스 요리학교 르 꼬르동 블루(Le Cordon Bleu) 개교 130주년 포스터

숙명여자대학교는 오는 26일 세계적인 프랑스 요리학교 르 꼬르동 블루(Le Cordon Bleu) 개교 130주년을 맞아 국내 유일의 공식 캠퍼스인 르 꼬르동 블루-숙명아카데미에서 기념 포럼과 리셉션 행사를 연다고 24일 밝혔다.숙명여대는 르 꼬르동 블루의 한국 내 독점 파트너로서 2002년 한국 캠퍼스인 르 꼬르동 블루-숙명아카데미를 설립하고 현재까지 5000명이 넘는 미식 관련 전문가를 배출해왔다. 이번 행사에는 필립 베르투 주한프랑스 대사, 세바스티앙 드 마사르 르 꼬르동 블루-숙명아카데미 총주방장, 문시연 숙명여대 총장, 정상현 르 꼬르동 블루 숙명아카데미 원장과 국내 식품산업 및 ESG 전문가 등이 참석할 예정이다.1부 포럼에서는 식품산업에서 ESG와 지속가능성을 실천하기 위한 방안을 논의한다. 김동희 교수(숙명여대 르 꼬르동 블루 외식경영전공)가 좌장을 맡고, 정준혁 교수(서울대 법학전문대학원), 임종욱 팀장(CJ푸드필 ESG팀), 세바스티앙 드 마사르 총주방장, 이은정 동문(전 스타벅스 품질관리 총괄) 등 미식 전문가들이 참석한다. 포럼은 한국어로 진행되며, 한영-영한 동시통역이 제공된다.2부 환영행사는 이다도시 숙명여대 프랑스언어·문화학과 교수의 사회로 진행된다. 필립 베르투 대사는 1895년 프랑스 파리에서 처음 대중들에게 요리 수업을 개설한 르 꼬르동 블루의 역사를 기리며 축하 메시지를 전한다. 문시연 숙명여대 총장은 2027년 한국 요리 디플로마 프로그램을 개설해 한국의 가치와 미식문화를 세계에 확산하는 요리 교육의 선구자가 되겠다는 비전을 제시할 예정이다. 앙드레 꾸엥뜨로 르 꼬르동 블루 인터내셔널 회장은 “숙명여대에 한국 캠퍼스를 세운 것은 대한민국이 가진 미식에 대한 높은 이해와 전통 덕분”이라면서 “르 꼬르동 블루의 130년 역사 속에 대한민국의 우수한 인재들이 함께 역사를 써내려가고 있어 매우 자랑스럽다”고 말했다.