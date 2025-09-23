부산항만공사 상반기 청년인턴 15명 채용

방금 들어온 뉴스

부산항만공사 상반기 청년인턴 15명 채용

구형모 기자
입력 2025-09-23 14:23
수정 2025-09-23 14:23
이미지 확대
부산항만공사 사옥 전경. 부산항만공사 제공
부산항만공사 사옥 전경. 부산항만공사 제공


부산항만공사(BPA)는 2026년 상반기 청년인턴 15명을 채용한다고 23일 밝혔다.

15세 이상 34세 이하 청년으로 대상으로 하는 이번 인턴 채용은 필기, 서류, 면접전형을 거쳐 최종합격자를 선발하며, 원서 접수기간은 29일부터 다음달 13일까지다.

모집분야는 사무 9명, 기술 3명, 안전 1명, 전산 1명, 환경 1명이며, 청년인턴 프로그램을 모두 수료하고 성과평가 결과 우수인턴으로 선정된 자는 향후 2년간 정규직 채용에 응시할 경우 전형별 가점 1~3%를 받을 수 있다.

지원자격, 전형절차 등 세부내용은 부산항만공사 홈페이지(www.busanpa.com) 및 채용 홈페이지(busanpa.incruit.com)에서 확인할 수 있으며, 부산항만공사 경영지원실(051-999-3061, 3024)로 문의하면 된다.

구형모 기자
위로