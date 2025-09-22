부산 영락·추모공원 추석연휴 참배시간 2시간 연장

방금 들어온 뉴스

부산 영락·추모공원 추석연휴 참배시간 2시간 연장

구형모 기자
입력 2025-09-22 14:30
수정 2025-09-22 14:30
이미지 확대
쾌적한 성묘 환경을 위해 영락공원 묘원 일대의 벌초 작업과 녹지 관리를 완료했다 .사진제공 부산시설공단
쾌적한 성묘 환경을 위해 영락공원 묘원 일대의 벌초 작업과 녹지 관리를 완료했다 .사진제공 부산시설공단


부산시설공단은 추석 연휴가 있는 다음달 3일부터 9일까지 부산영락공원과 추모공원의 봉안시설 참배 시간을 연장 운영한다고 22일 밝혔다.

기존 오전 9시~오후 6시에서 오전 8시~오후 7시로 2시간 늘린다. 참배실 이용과 음식물 반입은 전면 제한된다. 추석 당일(다음달 6일)에는 화장·봉안·매장·개장 등의 장사 업무가 임시 중단된다.

공단은 추석 연휴에 참배객 28만명이 방문할 것으로 보고 영락공원과 추모공원 주변에 임시 주차장 총 5300면을 마련한다. 또 영락공원범어사역 마을버스(2-1번) 배차 간격 단축 , 추모공원 노포동역 직행 시내버스 임시 투입 등 대중교통 편도 늘린다.

공단은 쾌적한 성묘 환경을 위해 영락공원 묘원(24만9000㎡)과 추모공원 가족봉안묘역(25만7000㎡) 일대의 벌초 및 녹지 관리 작업을 완료했다.

이성림 공단 이사장은 “추석 연휴에는 원활한 참배와 안전한 공원 운영을 위해 가급적 대중교통을 이용해 주길 바란다”고 말했다.
구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
