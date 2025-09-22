2025 부산국제공연예술마켓 24일 개막...공연예술 유통의 장

이미지 확대 2025 부산국제공연예술마켓(BPAM) 포스터. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025 부산국제공연예술마켓(BPAM) 포스터. 부산시 제공

부산시는 24일부터 5일간 부산문화회관과 부산유라시아플랫폼 등ㅈ에서 ‘2025 부산국제공연예술마켓(BPAM)’을 연다고 22일 밝혔다.BPAM은 공연예술작품의 유통 기회를 확대하고 시민과 공연예술관계자 누구나 즐길 수 있는 ‘글로벌 축제형 공연 유통 마켓’으로 시가 주최고하고 부산문화재단이 주관한다.올해는 ‘공연예술의 새로운 물결’을 주제로 개막식, 공연유통, 네트워킹 등 다양한 프로그램을 진행한다.35개국의 공연예술 관계자, 예술인, 시민 등 6만여명이 참여할 예정이다.개막식은 24일 오후 7시 30분 부산문화회관 대극장에서 열린다. 비팜(BPAM)의 시작을 알린 후, 5개 공연을 조합한 갈라형 개막 공연이 60분간 진행될 예정이다.특히 올해 신설한 ‘지역 창제작 프로젝트’는 경쟁력 있는 지역 콘텐츠를 발굴하기 위한 사업으로, 공모를 통해 선정한 3개 작품의 시연 공연을 심사해 최종 선정된 1개 작품은 연말에 선보인다.이번 BPAM은 34개국 105명의 해외 공연산업 관계자 등 300여명의 국내외 인사들이 참여해 공연예술 유통과 국내외 협력 방안을 논의한다.