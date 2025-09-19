강릉시 20일부터 도암댐 비상 방류수 공급받는다

평창 도암댐. 연합뉴스. 닫기 이미지 확대 보기 평창 도암댐. 연합뉴스.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

최악의 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉시가 오는 20일부터 도암댐 도수관로 비상 방류수를 공급받을 전망이다.19일 한국수력원자력에 따르면 오는 20일 평창군 대관령면 도암댐 도수관로를 비상 방류한다.도암댐 방류 시 하루 1만t씩의 물이 남대천과 임시취수장을 통해 홍제정수장으로 공급된다.앞서 시는 지난 10일 가뭄 대처를 위해 도암댐 비상 방류수를 한시적으로 수용하기로 했다. 이후 지난 15일 강릉시 수질 검증위원회를 공식 출범했다.지난 12일 11.5%까지 떨어졌던 오봉저수지 저수율은 비가 이어지면서 상승하고 있다.한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 오봉저수지 저수율은 이날 오전 11시 기준 28.1%를 기록 중이다. 전날보다 3.5%포인트 상승했다. 오봉저수지는 강릉지역의 생활용수 87%를 공급한다.강릉을 비롯한 영동지역에 21일까지 20~60㎜의 비가 올 것으로 예보돼 오봉저수지 저수율은 더 오를 것으로 예상된다.