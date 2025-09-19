강릉시 20일부터 도암댐 비상 방류수 공급받는다

방금 들어온 뉴스

강릉시 20일부터 도암댐 비상 방류수 공급받는다

입력 2025-09-19 11:58
수정 2025-09-19 12:03
평창 도암댐. 연합뉴스.
평창 도암댐. 연합뉴스.


최악의 가뭄을 겪고 있는 강원 강릉시가 오는 20일부터 도암댐 도수관로 비상 방류수를 공급받을 전망이다.

19일 한국수력원자력에 따르면 오는 20일 평창군 대관령면 도암댐 도수관로를 비상 방류한다.

도암댐 방류 시 하루 1만t씩의 물이 남대천과 임시취수장을 통해 홍제정수장으로 공급된다.

앞서 시는 지난 10일 가뭄 대처를 위해 도암댐 비상 방류수를 한시적으로 수용하기로 했다. 이후 지난 15일 강릉시 수질 검증위원회를 공식 출범했다.

지난 12일 11.5%까지 떨어졌던 오봉저수지 저수율은 비가 이어지면서 상승하고 있다.

한국농어촌공사 농촌용수종합정보시스템에 따르면 오봉저수지 저수율은 이날 오전 11시 기준 28.1%를 기록 중이다. 전날보다 3.5%포인트 상승했다. 오봉저수지는 강릉지역의 생활용수 87%를 공급한다.
강릉을 비롯한 영동지역에 21일까지 20~60㎜의 비가 올 것으로 예보돼 오봉저수지 저수율은 더 오를 것으로 예상된다.
강릉 김정호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
