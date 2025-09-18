부산,동아시아 해역 환경관리 포럼...내년 부산 개최 확정

방금 들어온 뉴스

부산,동아시아 해역 환경관리 포럼...내년 부산 개최 확정

구형모 기자
입력 2025-09-18 09:33
수정 2025-09-18 09:33
이미지 확대
차기 PNLG 포럼 개최도시 이양식. 부산시 제공
차기 PNLG 포럼 개최도시 이양식. 부산시 제공


동아시아 해역의 생태계 보호와 연안의 지속 가능한 이용을 목표로 하는 ‘동아시아 해역 환경관리협력기구 지방정부 네트워크(PNLG) 포럼 차기 개최지로 부산이 선정됐다.

부산시는 지난 16일부터 인도네시아 자카르타에서 열린 PNLG 포럼에서 내년 개최지로 공식 확정됐다고 18일 밝혔다.

포럼에서는 ‘지속 가능하고 포용적인 블루 이코노미를 향해’를 주제로 총회, 기술 분과 회의 등이 진행됐으며, 300여명의 회원도시 대표단의 활발한 논의가 이뤄졌다.

블루 이코노미는 해양 자원을 보존하면서 이를 지속 가능한 방식으로 활용해 경제 성장과 일자리 창출을 도모하는 새로운 경제 패러다임이다.

부산시는 내년 포럼에서 해양환경 관리 기술, 통합 연안 관리 방안 등의 정책 협력을 모색할 계획이다.



시는 내년 포럼에 이어 ‘유엔 해양 회의(UN Ocean Conference)’ 등 대형 국제회의 유치에도 나선다.
구형모 기자
