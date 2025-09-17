남부발전, 두산에너빌리티와 협약 ...양수발전 기자재 국산화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

남부발전, 두산에너빌리티와 협약 ...양수발전 기자재 국산화

구형모 기자
입력 2025-09-17 15:56
수정 2025-09-17 15:56
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
양수발전 기자재 국산화를 위한 상호협력 협약’ 체결.한국남부발전 제공
양수발전 기자재 국산화를 위한 상호협력 협약’ 체결.한국남부발전 제공


한국남부발전이 두산에너빌리티와 16일 분당두산타워에서 ‘양수발전 기자재 국산화를 위한 상호협력 협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 정부의 제11차 전력수급기본계획에 따라 확대되는 양수발전 사업에 대비하여 핵심 기자재의 설계 및 제작 기술 자립을 위해 마련되었다.

협약에 따라 남부발전은 향후 건설 예정인 양수발전소에 국산화 제품의 실증 테스트베드를 제공하고, 판로 개척을 적극 지원한다. 두산에너빌리티는 그간 축적된 발전 기자재 설계 및 제작 노하우를 바탕으로 양수발전 핵심 기술 확보에 박차를 가한다.

양 사는 이번 협약을 통해 단순히 ‘기술 자립과 국산화’ 뿐만 아니라, 국산화된 기자재의 ‘안정적인 공급망 구축’을 추진할 방침이다. 이를 통해 양수발전 기자재 핵심 기술의 자주적 확보를 가속화하고, 국내 기술 경쟁력을 제고하여 국가 에너지 안보 강화에 기여할 것으로 기대된다고 남부발전은 설명했다.

구형모 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로