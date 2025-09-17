남부발전, 두산에너빌리티와 협약 ...양수발전 기자재 국산화

이미지 확대 양수발전 기자재 국산화를 위한 상호협력 협약’ 체결.한국남부발전 제공 닫기 이미지 확대 보기 양수발전 기자재 국산화를 위한 상호협력 협약’ 체결.한국남부발전 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국남부발전이 두산에너빌리티와 16일 분당두산타워에서 ‘양수발전 기자재 국산화를 위한 상호협력 협약’을 체결했다고 17일 밝혔다.이번 협약은 정부의 제11차 전력수급기본계획에 따라 확대되는 양수발전 사업에 대비하여 핵심 기자재의 설계 및 제작 기술 자립을 위해 마련되었다.협약에 따라 남부발전은 향후 건설 예정인 양수발전소에 국산화 제품의 실증 테스트베드를 제공하고, 판로 개척을 적극 지원한다. 두산에너빌리티는 그간 축적된 발전 기자재 설계 및 제작 노하우를 바탕으로 양수발전 핵심 기술 확보에 박차를 가한다.양 사는 이번 협약을 통해 단순히 ‘기술 자립과 국산화’ 뿐만 아니라, 국산화된 기자재의 ‘안정적인 공급망 구축’을 추진할 방침이다. 이를 통해 양수발전 기자재 핵심 기술의 자주적 확보를 가속화하고, 국내 기술 경쟁력을 제고하여 국가 에너지 안보 강화에 기여할 것으로 기대된다고 남부발전은 설명했다.