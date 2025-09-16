나건 부산시 총괄디자이너, 세계디자인기구 이사 재선임

이미지 확대 세계디자인 총회. 가운데가 박형준 부산시장, 오른쪽 끝 나건 시 총괄 디자이너. 부산시제공 닫기 이미지 확대 보기 세계디자인 총회. 가운데가 박형준 부산시장, 오른쪽 끝 나건 시 총괄 디자이너. 부산시제공

부산시는 나건 부산시 총괄디자이너(동서대학교 석좌교수)가 11일 영국 런던에서 열린 ‘제34회 세계디자인기구(WDO, World Design Organization)’ 이사로 재선임됐다고 16일 밝혔다.세계디자인기구(WDO)는 1975년 설립된 세계 최대 규모의 디자인 국제기구로, 현재 35개국 212개 기관이 참여하고 있다.산업디자인을 통한 경제 발전과 삶의 질 향상을 목표로 하며, 주요 정책은 현 회장과 차기 회장을 포함한 11명의 이사진이 결정한다.나건 시 총괄디자이너는 2010년 ‘세계디자인수도 서울’ 총감독을 맡으며 세계디자인기구와 첫 인연을 맺은 이후, 회원기관 및 국제 디자인계 인사들과 활발히 교류해 왔다.이번 재선임을 통해 앞으로 2년간 이사직을 수행하며, 총 4년간 활동하게 돼 차기 회장 후보군으로 부상했다.나건 시 총괄디자이너는 “부산이 세계디자인수도로서 새로운 미래를 열어가는 과정에 세계디자인기구 이사로서 책임을 다하겠다”며 “부산이 ‘모두를 포용하는 국제 디자인 중심 도시’로 도약할 수 있도록 국제 협력을 더욱 강화하겠다”고 말했다.