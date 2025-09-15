지인 살해하고 시신 방치한 50대 일당 송치

경찰, 피해자 가스라이팅해 금폼 착취 의심, 여죄 수사 계속

이미지 확대 무안경찰서 젼경 닫기 이미지 확대 보기 무안경찰서 젼경

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

주변 남성들과 함께 지인을 폭행하고 숨지게 한 뒤 시신을 방치한 50대 여성 등 일당 3명이 검찰에 송치됐다.전남 무안경찰서는 살인 및 시체 유기 혐의로 50대 여성 A씨와 50대 남성 2명 등 3명을 구속 송치했다고 15일 밝혔다.이들은 지난 5월 15일 피해자 B씨를 차량에 태워 전남 목포 시내를 돌아다니며 차 안에서 돈을 마련하라며 대나무 등으로 머리를 여러 차례 폭행해 숨지게 한 혐의다.범행을 주도한 A씨는 피해자가 빌려준 돈을 갚지 않았다고 주장했다.그러나 경찰은 채무 관계를 확인할 수 있는 근거를 확인하지 못하고 오히려 피해자가 주변 사람들에게 50만∼150만원씩 여러 차례 돈을 빌려 A씨에게 건넨 것을 파악했다.경찰은 A씨의 최근 행적과 피해자에게 보낸 문자메시지 등을 토대로 A씨가 피해자를 가스라이팅해 금품을 빼앗아 온 것으로 판단하고 있다.A씨는 피해자 B씨가 더 이상 돈을 마련하지 못하자 폭행을 시작했고 갈수록 강도가 심해졌던 것으로 파악했다.그러다 A씨는 평소 알고 지내던 50대 남성 2명에게 B씨가 빚을 갚지 않는다며 피해자를 폭행하는 데 가담시켰고 이들은 A씨에게 호감을 사기 위해 피해자를 폭행하는 데 가담한 것으로 드러났다.A씨는 자신의 나이를 30대 후반으로 속이고 홀로 사는 남성들에게 접근해 호감이 있는 것처럼 관계를 유지해 온 것으로 파악됐다.남성들은 피해자가 사망한 이후 A씨에게 도피 자금을 마련해 준 것으로 조사됐다.A씨와 남성들은 피해자가 숨지자 시신을 유기할 곳을 물색하다 적당한 곳을 찾지 못하고 시신을 차량 뒷좌석에 숨겨놓고 마을 공터에 방치했다.해당 차량은 남성 피의자 C씨의 소유로 시신을 비닐로 감싸놓고 차량 내부 소독 등을 하면서 수개월간 은폐한 것으로 조사됐다.이번 수사는 범행에 대한 부담감을 이기지 못한 C씨가 지인에게 “차 안에 시신이 있다”고 털어놓으면서 시작됐다.경찰은 A씨가 다른 사람들에게도 금품을 가로챈 사례가 더 있을 것으로 보고 수사를 이어갈 계획이다.