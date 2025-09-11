‘영어 몰입교육·신앙 성장’ 동시에 경험.... GVCS, 제54회 겨울 EMC 캠프 참가자 모집에 나서

-원어민과 함께하는 영어 연극으로 자신감 쑥쑥

-새벽기도와 말씀 묵상 등으로 믿음도 자라

-해외가 아니라 학생 안전 책임질 수 있는 GVCG 열려

-정부인가 기독교 중·고인 GVCG, 체험 기회도

이미지 확대 ‘제54회 EMC 캠프’ 포스터 닫기 이미지 확대 보기 ‘제54회 EMC 캠프’ 포스터

이미지 확대 제54회 EMC 캠프의 다양한 체험프로그램을 소개하는 자료 닫기 이미지 확대 보기 제54회 EMC 캠프의 다양한 체험프로그램을 소개하는 자료

글로벌선진학교(GVCS)가 내년 1월 ‘제54회 EMC 캠프’를 연다. 원어민 영어 교육과 기독교 신앙 훈련을 결합한 것이 특징인 이번 캠프의 대상은 초등학교 3학년부터 중학교 3학년까지다.EMC 캠프는 1998년 처음 시작돼 25년 넘게 이어져 온 프로그램이다. 당시 미국인 교사 100명을 초청해 1000명의 어린이가 참가한 것을 계기로 매년 개최되고 있다. GVCM은 “미국 명문대 출신 원어민 교사들이 직접 지도하며, 참가 학생들이 생활 속에서 영어를 배우고 신앙을 세울 수 있도록 돕는다”고 밝혔다.캠프 참가자는 원어민 교사와 함께 영어를 배우는 수업, 영어로 진행되는 수학 수업, 영어 연극과 스피치 등을 통해 실질적인 언어 환경을 경험한다. 또 GVCS 재학생이 멘토로 참여해 후배들에게 학습과 학교 생활을 나누며 공동체 생활을 지원한다.영성 훈련도 주요 과정이다. 새벽기도와 말씀 묵상, 다양한 신앙 훈련 프로그램을 통해 학생들이 청소년 시기 신앙의 기초를 다질 수 있도록 했다. GVCS 관계자는 “언어 실력 향상과 더불어 믿음의 성장을 동시에 경험할 수 있다는 점에서 학부모들의 호응이 크다”고 말했다.캠프는 2주(2026년 1월 317일) 또는 3주(1월 324일) 과정으로 진행된다. 장소는 GVCS 문경 캠퍼스다. 신청은 온라인 신청서를 통해 가능하며, 홍보 영상은 유튜브 (https://www.youtube.com/watch?v=R4VsFvuYV9Y)에서 확인할 수 있다.한편, 글로벌선진학교(Global Vision Christian School)는 1998년 한미청소년교육선교회로 시작해 2003년 글로벌선진학교란 이름으로 개교했다. 2010년 정부인가 대안학교로 승인받은 기독 중·고등학교다, 글로벌선진학교는 음성, 문경, 미국(Broadfording), 세종창의 캠퍼스를 운영 중이며 지난 23년 동안 2000여명의 졸업생들이 미국의 아이비리그를 비롯해 해외 명문 대학으로 진학했다.