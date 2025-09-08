한반도환경운동연합본부 서울시지회, 가을맞이 환경정화에 나서

방금 들어온 뉴스

한반도환경운동연합본부 서울시지회, 가을맞이 환경정화에 나서

한준규 기자
입력 2025-09-08 11:22
수정 2025-09-08 11:22
-회원 100여명, 지난 6일 중랑천 환경정화하면서 도시 하천 보호의 중요성 홍보

한반도환경운동연합본부 서울시지회 회원들이 환경정화운동과 및 프라스틱 감소 환경캠페인 행사를 진행하고 기념사진을 찍고 있다.
한반도환경운동연합본부 서울시지회 회원들이 환경정화운동과 및 프라스틱 감소 환경캠페인 행사를 진행하고 기념사진을 찍고 있다.


한반도환경운동연합본부 서울시지회는 지난 6일 서울 중랑천에서 전선경 중앙회장, 중랑지부 차보권회장을 비롯하여 중랑구회원 약100여명이 참석하여 중랑천 환경정화운동과 및 프라스틱 감소 환경캠페인 행사를 진행했다. 이번 행사는 가을을 맞이하여 깨끗한 하천을 가꾸고, 특히 시민들이 많이 찾는 중랑천을 쾌적하고 깨끗하게 가꾸기 위해 시민들에게 재활용 환경실천을 계몽하고자 마련되었다.

이날 행사에 참가한 회원들은 중랑천 주변 환경정화 활동을 펼치며 주변을 정리하고, 시민들에게 환경의 중요성을 알렸다. 한반도환경운동연합본부 서울시 지회장 홍길식은 환경정화운동은 “시민들에게 재활용 생활화를 의식 확산하고 음식쓰레기 줄이기 등 향후 전국적으로 확대해 환경정화와 재활용 캠페인 활동을 지속해 나갈 것” 이라고 말했다.
한편, 한반도환경운동연합본부는 전국 산림, 강, 해양 등 자연보호 및 감시·환경 정화 캠페인, 환경 관련 교육 프로그램 운영 및 공동체 정신을 고취하는 다양한 사회공헌 활동을 실시하는 단체이다.

한준규 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
