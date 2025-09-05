사회 홍성 자원순환시설서 50대 근로자 가스 흡입 쓰러져 이종익 기자 입력 2025-09-05 17:57 수정 2025-09-05 17:57 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2025/09/05/20250905500276 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기 5일 오후 4시 21분쯤 충남 홍성군 은하면의 한 자원 순환시설에서 작업하던 근로자 50대 근로자 A씨가 메탄가스를 흡입해 쓰러졌다는 신고가 119에 접수됐다.A씨는 의식을 잃고 쓰러져 병원으로 옮겨졌으며 호흡은 있는 상태인 것으로 알려졌다.경찰은 자세한 사고 경위를 파악할 예정이다. 홍성 이종익 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지