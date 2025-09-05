부산시, 17개 공공기관 하반기 194명 채용...19일 원서접수

방금 들어온 뉴스

부산시, 17개 공공기관 하반기 194명 채용...19일 원서접수

구형모 기자
입력 2025-09-05 13:56
수정 2025-09-05 13:56
부산시청 전경. 서울신문 DB
부산시청 전경. 서울신문 DB


부산시는 19일부터 ‘2025년도 하반기 공공기관 직원 통합 필기시험’ 원서 접수를 시작한다고 5일 밝혔다.

올해 하반기에는 부산교통공사, 부산도시공사 등 17개 기관에서 총 194명을 채용한다.

기관별로는 부산교통공사 37명, 부산도시공사 7명, 부산관광공사 5명, 부산시설공단 57명, 부산환경공단 33명, 부산연구원 1명, 부산신용보증재단 6명, 부산경제진흥원 4명, 부산평생교육진흥원 3명, 부산정보산업진흥원 3명, 부산글로벌도시재단 6명, 부산사회서비스원 3명, 부산디자인진흥원 7명, 영화의전당 3명, 부산과학기술고등교육진흥원 8명, 부산문화회관 7명, 부산기술창업투자원 4명이다.

원서는 19일 오전 10시부터 25일 오후 5시까지 시 공공기관 통합채용 홈페이지(busan.saramin.co.kr)에서 온라인 접수하며 2개 이상 기관에 신청하거나 한 기관에 중복 신청할 수 없다.

기관별 채용 직렬과 시험 과목 등 자세한 내용은 이날 오후 2시부터 시 공공기관 통합채용 홈페이지나 공공기관 홈페이지에서 확인할 수 있다.

필기시험은 다음 달 25일에 실시하며 합격자는 11월 5일 오후 2시에 발표한다.

지난 5월 상반기 채용에는 17개 기관 320명 모집에 8856명이 지원해 27.7대 1의 경쟁률을 보였다.
구형모 기자
