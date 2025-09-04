서산 중학교 교사, 학생들 성추행·성희롱 의혹…학교 사과문

이미지 확대 학교장 명의 사과문. 학교 누리집 갈무리. 닫기 이미지 확대 보기 학교장 명의 사과문. 학교 누리집 갈무리.

충남 서산의 한 중학교에서 남성 교사가 학생들에게 수개월간 성추행과 부적절 언행을 반복했다는 내용의 고소장이 접수돼 경찰이 수사 중이다.4일 서산경찰서는 강제추행 혐의로 교사 A씨를 조사하고 있다.일부 피해 학생 학부모들은 학기 초부터 학생들을 상대로 과도한 신체접촉과 부적절 언행을 반복했다고 주장하며 최근 A씨에 대한 고소장을 접수했다.학교 측은 최근 학교 누리집에 학교장 명의의 사과문을 게재했다.학교는 사과문을 통해 “해당 교사에 대해서는 즉시 학생과의 완전한 분리 조처를 했다”며 “교육청, 수사기관과 협력해 피해자 보호와 2차 가해 방지를 위해 노력하겠고 철저한 진상조사가 이뤄지도록 하겠다”고 밝혔다.충남교육청 관계자는 “자세한 내용은 수사 중인 사안이라 확인해줄 수 없다”고 말했다.