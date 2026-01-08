경주서 아버지와 아들이 나란히 나눔명문기업으로…“각 5000만원씩 기부”

방금 들어온 뉴스

경주서 아버지와 아들이 나란히 나눔명문기업으로…“각 5000만원씩 기부”

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-01-08 14:17
수정 2026-01-08 14:17
나눔명문기업 가입식. 경주시 제공
나눔명문기업 가입식. 경주시 제공


부자(父子)가 나란히 기업 명의로 성금을 기탁해 ‘나눔명문기업’에 등록됐다.

8일 경북 경주시는 아버지인 전진택 ㈜동성기술감리단 대표와 아들인 전익현 ㈜다은기술감리단 대표가 나란히 사회복지공동모금회 고액 기업 기부자 모임인 나눔명문기업에 가입했다고 밝혔다.

두 기업은 이날 총 5000만 원의 성금을 기탁했고, 향후 5년 이내 법인 명의로 1억 원 이상을 추가 기부할 계획이다. 일회성 후원이 아닌 기업 차원의 지속적인 나눔 실천을 공식화했다.

전진택 대표는 “기업을 운영하며 지역사회로부터 받은 신뢰와 성원을 지역에 돌려드리는 것이 기업의 책임이라고 생각한다”고, 전익현 대표는 “아버지의 나눔 철학을 자연스럽게 이어받게 됐다”고 소감을 밝혔다.

주낙영 경주시장은 “부자가 함께 참여한 이번 나눔명문기업 가입은 나눔이 개인의 선의를 넘어 세대를 잇는 가치로 확장될 수 있음을 보여주는 상징적인 사례”라며 “이 같은 기업 중심의 나눔 문화가 지역사회 전반으로 확산되길 기대한다”고 했다.
경주 김형엽 기자
