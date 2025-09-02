[사고] ‘2025 서울신문 광주·전남 인구포럼’ 8일 개최[사라진 인구, AI·우주로 다시 채우는 미래]

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[사고] ‘2025 서울신문 광주·전남 인구포럼’ 8일 개최[사라진 인구, AI·우주로 다시 채우는 미래]

입력 2025-09-02 00:04
수정 2025-09-02 00:04
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
서울신문사는 9월 8일 ‘사라진 인구, AI·우주로 다시 채우는 미래-인구대반전 해법, 광주·전남에서 시작하다’를 주제로 ‘2025 서울신문 광주·전남 인구포럼’을 개최합니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다.

■ 일 시:2025년 9월 8일(월) 14:00~17:00

■ 장 소:광주광역시 5·18기념문화센터 대동홀

■ 주 최:서울신문사

■ 주 관:한반도미래인구연구원

■ 문 의:070-5220-1773(사무국)

■ 홈페이지: https://서울인구포럼.com/sub/2025_kwangjoo.html

이미지 확대
2025-09-02 1면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로