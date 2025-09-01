부산 연락두절 자립준비 청년 43명..부산시 실태조사

이미지 확대 부산시보호아동자립지원센터에서 자립준비청년을 대상으로 한 사회적 기술 교육을 진행하고 있다. 사진 뉴시스 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시보호아동자립지원센터에서 자립준비청년을 대상으로 한 사회적 기술 교육을 진행하고 있다. 사진 뉴시스 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

부산시는 다음 달 31일까지 사각지대 및 위기 상황에 놓인 자립준비청년을 발굴하기 위한 일제 확인 조사를 실시한다고 1일 밝혔다.시는 자립준비청년 중 연락이 닿지 않는 43명의 실태를 조기 파악해 위기 상황을 예방하고 지원을 확대, 사회적 고립을 최소화할 방침이다.시 자립지원전담기관이 지난 7월 실시한 자립준비청년 현황 조사에 따르면, 6월 말 기준 부산의 자립준비청년은 총 653명으로 파악됐다.먼저 시는 복지등기 우편서비스를 활용해 연락이 끊긴 자립준비청년에게 사후관리 안내문을 발송할 예정이다.안내문에 응답하지 않는 대상자에게는 합동 가정방문을 시행하고, 실거주 여부 확인과 위기·고립·은둔 여부 등을 파악할 계획이다.또 사후관리 점검을 통해 발굴된 위기 자립준비청년은 자립지원통합서비스 대상자로 선정해 맞춤형 사례 관리 서비스를 제공한다.아울러 시는 추후 매년 두 차례 정기적인 확인 조사를 진행할 예정이다.