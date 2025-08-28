12월 부산 세계도핑방지기구 총회...준비 이상무

이미지 확대 부산시청 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 부산시청 전경. 서울신문 DB

부산시는 28일 2025년 세계도핑방지기구 총회 개최 100일을 앞두고 방한한 세계도핑방지기구(WADA) 회장단이 부산을 찾아 박형준 시장과 만났다고 밝혔다.회장단은 위톨드 반카 회장, 올리비에 니글리 사무총장을 비롯한 세계도핑방지기구 관계자 등으로 구성됐다.박형준 시장은 이날 웨스틴조선 호텔에서 반카 회장과 양윤준 한국도핑방지위원회 위원장을 만나 총회 준비 현황을 공유하고, 후속 사업과 협력 방안을 논의했다.반카 회장은 “전 세계 스포츠인들이 대한민국과 부산을 주목하고 있다”라며, “공정한 스포츠에 대한 세계적 기대가 큰 만큼, 이번 총회가 성공적으로 개최될 수 있도록 만전을 기해달라”라고 당부했다.박 시장은 “다가오는 세계도핑방지기구 총회의 성공적 개최를 위해 마지막까지 최선을 다하겠다”고 답했다.12월 1일부터 5일까지 부산 벡스코에서 열리는 세계도핑방지기구 총회에는 191개국에서 2천여명이 참석해 향후 6년간 모든 스포츠에 적용되는 ‘도핑 방지 규약 및 표준’을 결정한다.12월 총회 기간에는 여러 종목에서 세계 정상에 오른 선수 위원들이 직접 부산의 체육 중·고교를 방문해 지역 청소년 선수와 교류하는 프로그램도 진행한다.시는 2022년 국내 유치 후보 도시로 선정된 뒤 같은 해 5월 이집트에서 열린 세계도핑방지기구 이사회에서 최종 개최지로 확정됐다. 시는 올들어 총회 추진 전담팀(TF)을 신설하고, 참가 등록을 받고 있으며, 이달들어 관련 기관 간 협력체계를 강화하는 등 본격적인 준비에 나서고 있다.