‘2028국제정원박람회 울산서 개최’… 대학생 자전거 홍보단 영남 누빈다

27일 울산 대학생 30명 발족… 3박 4일간 관광지·공원 등 돌며 홍보

‘2028 울산국제정원박람회’ 홍보를 위한 울산지역 대학생 자전거 홍보단이 27일 울산시청에서 출정식을 가진 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 울산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘2028 울산국제정원박람회’ 홍보를 위한 울산지역 대학생 자전거 홍보단이 27일 울산시청에서 출정식을 가진 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 울산시 제공

‘2028년 국제정원박람회가 울산서 열립니다.’울산시는 ‘2028 울산국제정원박람회’ 성공 개최를 위해 27일 시청 본관에서 ‘대학생 자전거 홍보단 출정식’을 개최했다. 이날 출정식에는 김두겸 울산시장 등 50여명이 참석했다.자전거 홍보단은 울산지역 대학생 30명으로 구성됐다. 이들은 이날부터 3박 4일간의 일정으로 부산, 경남, 경주, 포항 등 영남권을 돌면서 울산국제정원박람회를 홍보한다. 시·도청과 관광지, 공원 등 시민이 모인 곳을 주로 찾아간다.이들은 홍보 기간에 울산국제정원박람회를 알리는 깃발을 자전거에 꽂고 홍보 자전거 타기(라이딩), 거리 홍보를 진행한다.특히 부산 강서구 송정 죽도문화광장에서는 울산대 댄스팀 ‘엑스타일’(Xtyle)의 공연과 함께 박람회를 홍보하고, 청년들의 참여 분위기를 만들 계획이다.울산국제정원박람회는 오는 2028년 4월부터 10월까지 태화강 국가정원과 삼산·여천 매립장 일원에서 열린다.김두겸 울산시장은 “청년들이 직접 참여해 정원도시 울산의 미래를 함께 그려나가는 의미 있는 여정이 될 것”이라며 “박람회의 성공 개최를 위해 시민 여러분의 관심과 응원을 부탁한다”고 밝혔다.