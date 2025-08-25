“도경완은 서브” 발언에 장윤정 분노…KBS 아나운서, 결국 사과

김진웅 아나운서 “경솔한 발언…경각심 갖겠다”

이미지 확대 가수 장윤정의 남편인 아나운서 도경완에 대해 ‘장윤정의 서브’라는 취지의 발언을 해 비판받은 김진웅 KBS 아나운서가 고개를 숙였다. KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 닫기 이미지 확대 보기 가수 장윤정의 남편인 아나운서 도경완에 대해 ‘장윤정의 서브’라는 취지의 발언을 해 비판받은 김진웅 KBS 아나운서가 고개를 숙였다. KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

이미지 확대 가수 장윤정의 남편인 아나운서 도경완에 대해 ‘장윤정의 서브’라는 취지의 발언을 해 비판받은 김진웅 KBS 아나운서가 고개를 숙였다. KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 닫기 이미지 확대 보기 가수 장윤정의 남편인 아나운서 도경완에 대해 ‘장윤정의 서브’라는 취지의 발언을 해 비판받은 김진웅 KBS 아나운서가 고개를 숙였다. KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 장윤정의 남편인 아나운서 도경완에 대해 ‘장윤정의 서브’라는 취지의 발언을 해 비판받은 김진웅 KBS 아나운서가 고개를 숙였다.김진웅은 25일 소셜미디어(SNS)를 통해 “방송에서 경솔한 발언으로 도경완, 장윤정 선배님께 심려를 끼쳐 드려 사과의 말씀을 올린다”며 “이로 인해 불편함을 느끼셨을 시청자분들과 팬분들께도 사과를 전한다”고 말했다.그는 “아직까지 경험도 부족하고, 스스로에겐 귀하게 찾아온 기회인 듯해 의욕만 앞서다 보니 신중하지 못했다”며 “그 결과 해서는 안 될 말을 내뱉고 말았다”고 했다.이어 “특히 도경완 선배님께서는 제가 지역 근무할 때도 격려를 아끼지 않으셨고, 항상 배고프면 연락하라고 말씀하실 만큼 후배들을 챙기는 따뜻한 선배님이셨음에도 불구하고 제가 큰 폐를 끼치게 되어 진정 송구한 마음뿐”이라고 덧붙였다.김진웅은 “이번 일로 사려 깊지 못한 발언이 얼마나 큰 상처가 되는지 뼈저리게 느꼈다”며 “다시는 이런 일이 반복되지 않도록 늘 경각심을 갖겠다”라고 강조했다.논란이 된 발언은 전날 방송된 KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서 나왔다. 방송에서는 엄지인 아나운서가 후배인 김진웅 등과 결혼정보회사에 찾아가는 장면이 담겼다.이때 엄지인이 “남자 후배 중에 장가 제일 잘 갔다 싶은 후배가 도경완이다. 아내가 전국투어하는 동안 내조 열심히 하고 결혼한 뒤에 방송을 더 많이 한다”고 칭찬하자 김진웅은 “난 도경완 선배처럼 못 산다. 선배에게 결례인 말일 수도 있지만 전 누군가의 서브로는 못 산다”고 말했다.방송 후 시청자들 사이에서는 김진웅의 발언이 도를 넘었다는 반응이 이어졌으며, 장윤정 역시 직접 불쾌감을 드러냈다. 장윤정은 SNS에 “상대가 웃지 못하는 말이나 행동은 농담이나 장난으로 포장될 수 없다”며 “가족 사이에 ‘서브’는 없다”고 지적했다.한편 장윤정은 김진웅에게 직접 사과받은 것으로 전해졌다. 장윤정은 이후 SNS에 재차 게시글을 올려 “조금 전 모르는 번호로 문자가 왔고 (김진웅이) 제 번호를 수소문해서 연락한다면서 사과의 말을 전해왔다”며 “사과하는 데에는 용기가 필요했을 테고, 사과를 해오면 그 마음을 생각해서라도 받아야 한다고 생각한다. 앞날에 여유, 행복, 행운이 깃들길 바라겠다”고 했다.장윤정과 도경완은 2013년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 현재 유튜브 콘텐츠, ENA ‘내 아이의 사생활’ 등을 동반 진행하며 활발하게 활동 중이다.