“깊어가는 가을에 백두대간을 함께 달려 봅시다”…가든하이킹 참가자 2000명 모집

오는 10월 25일 대회 개최

이미지 확대 백두대간 가든하이킹 홍보 포스터. 국립백두대간수목원 제공 닫기 이미지 확대 보기 백두대간 가든하이킹 홍보 포스터. 국립백두대간수목원 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경북 봉화 국립백두대간수목원은 오는 10월 25일 개최되는 ‘백두대간 가든하이킹’ 참가자 2000명을 선착순 모집한다고 21일 밝혔다.가든하이킹은 금강소나무 숲길과 국립백두대간수목원 내 전시원을 탐방하는 ▲어흥 코스(20㎞) ▲으르렁 코스(6㎞) ▲어슬렁 코스(4㎞) 등 3개 코스에서 펼쳐진다. 올해 3회째다.하이킹이 펼쳐지는 숲길에는 전통악기 공연과 스탬프 투어, 호랑이 특별 해설 등 차별화된 프로그램이 준비된다. 봉화 사과 홍보 및 판매부스가 운영돼 지역특산품을 활용한 체험 프로그램도 마련된다. 참가자에게는 사과를, 완주자에게는 완주 메달과 기념품이 지급된다.참가비는 1만원이며 이 중 5000원은 봉화사랑상품권으로 환급된다.이규명 국립백두대간수목원장은 “백두대간 가든하이킹이 인구소멸 위기에 직면한 지역경제에 활력을 불어넣는 계기가 되길 기대한다”면서 “지역사랑상품권 페이백과 봉화사과 홍보 및 판매는 지역과 상생하는 국립백두대간수목원 특화 브랜드로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.