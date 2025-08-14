남부발전, 한화에너지,한화에어로스페이스와 LNG 협력 강화

방금 들어온 뉴스

남부발전, 한화에너지,한화에어로스페이스와 LNG 협력 강화

구형모 기자
입력 2025-08-14 15:31
수정 2025-08-14 16:09
이미지 확대
업무협약 기념촬영. 한국남부발전 제공
업무협약 기념촬영. 한국남부발전 제공


한국남부발전은 14일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 한화에어로스페이스, 한화에너지와 ‘글로벌 LNG 협력 강화를 위한 Team KOREA 구축’ 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약은 최근 한미 관세협상 타결로 미국산 LNG 구매와 공급망 다변화에 대한 관심이 높아진 가운데, 민간 LNG 직도입사와 Team KOREA 협력 체계를 구축하고자 기획되었다.

3사는 협약을 통해 LNG 도입 경쟁력은 높이고, 수급 관리 리스크는 낮추도록 공동 노력할 계획이다. 특히 ▲경쟁력 있는 미국산 LNG 공동 도입 추진 ▲국내 LNG SWAP 협력을 통한 수급 안정성 강화 ▲글로벌 LNG 시장 정보교류 확대 등을 협력하기로 했다.

김준동 남부발전 사장은 “이번 ‘Team KOREA’ 협약이 미국산 LNG 공동 도입 등 실질적인 협력을 통해 국가 경제에 기여하는 초석이 되기를 바란다”고 밝혔다.

구형모 기자
위로