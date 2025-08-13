경찰, 이춘석에 주식계좌 빌려준 보좌관 조사

경찰, 이춘석에 주식계좌 빌려준 보좌관 조사

박효준 기자
입력 2025-08-13 01:15
수정 2025-08-13 01:15
의원실 관계자 등 8명 대거 소환
차명거래 여부·자금 출처 등 추궁

이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사하는 경찰이 보좌관 차모씨 등 관련자들을 대거 소환해 조사했다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 12일 차씨와 의원실 관계자 등 8명을 전날 불러 조사했다고 밝혔다. 차씨의 경우 지난 11일 오후 7시부터 이날 오전 1시까지 약 6시간 동안 조사가 이뤄졌다. 차씨는 이 의원에게 주식계좌 명의를 빌려준 것으로 의심받고 있다. 경찰은 이들을 상대로 이 의원이 차씨 명의로 주식 차명거래를 한 것이 맞는지, 주식 투자자금 출처는 어디인지, 지난 11일 의원실 압수수색 당시 차씨의 이름이 적힌 수첩이 폐품 박스에 버려져 있던 이유가 무엇인지 등을 조사한 것으로 알려졌다.

차씨는 이 의원과 함께 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 출국 금지된 핵심 피의자다. 경찰은 “이 의원과도 소환조사 일정을 조율 중”이라고 밝혔다.

박효준 기자
2025-08-13 12면
