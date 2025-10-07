[포토] 김정은, 평양종합병원 준공식 참석

방금 들어온 뉴스

[포토] 김정은, 평양종합병원 준공식 참석

입력 2025-10-07 10:38
수정 2025-10-07 10:38
북한 김정은 국무위원장이 지난 6일 평양종합병원 개원식에 참석해 연설한 뒤 준공테이프를 끊고 병원을 둘러봤다고 조선중앙통신이 7일 보도했다.

평양종합병원은 김 위원장이 2020년 3월 착공식에 참석해 그해 10월까지 완공을 지시했으나 자재 부족과 코로나19 사태가 겹치면서 준공이 미뤄진 바 있다.

김 위원장은 준공식 연설에서 평양종합병원에 대해 “정말로 제일 하고 싶었던 일 중에 마음속 제일 첫 자리에 항상 놓고 있었던 사업”이라며 준공에 감격을 나타냈다.

김 위원장은 북한의 보건부문 물적·기술적 인프라가 다른 어느 부문보다도 취약하며, 그중에서도 더욱 뒤떨어진 것이 바로 병원시설이라고 지적했으며, 평양종합병원이 뒤처진 보건부문 개혁의 ‘첫 결실’이자 ‘큰 걸음’이라며 보건혁명을 주도할 ‘강력한 거점’이자 보건현대화의 ‘모체 기지’가 될 것이라고 강조했다.

이날 병원 준공 행사에는 김여정 당 부부장, 조용원 당 비서, 박태성 내각 총리, 주창일 당 선전선동부장, 박정천 노동당 중앙군사위원회 부위원장, 최룡해 최고인민회의 상임위원장 등이 김정은을 수행했다.
온라인뉴스팀
