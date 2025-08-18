러 공산당수, 김정은에 광복절 축전 보내 밀착 과시

“쿠르스크 해방 도운 북한군 감사”

김정은, 소련군 추모 해방탑 헌화

2025-08-18 4면

북한 ‘조국해방의 날’(광복절)을 계기로 북러가 다시 밀착 관계를 과시했다. 우크라이나 전쟁 종식을 위한 ‘알래스카 담판’이 ‘노딜’로 끝난 가운데 러시아 측은 북한군 파병에 거듭 감사를 표했다.북한 조선중앙통신은 러시아 공산당 겐나디 안드레예비치 주가노프 중앙위원회 위원장이 김정은 국무위원장에게 축전을 보내 왔다고 17일 보도했다.주가노프 위원장은 김 위원장에게 광복 80주년을 축하하며 “오늘의 전쟁 상황은 우리를 더욱 단결시켰으며 80년 전의 그날처럼 우리는 어깨를 겯고 파시즘을 반대해 투쟁하고 있다”며 “쿠르스크주 해방을 도와준 데 대해 진심으로 사의를 표한다”고 전했다.그러면서 “정의로운 세계와 우리의 공동 자유를 위해 피를 흘린 영용한 조선군인들의 위훈을 영원히 잊지 않을 것”이라며 양국 관계가 모든 방면에서 계속 강화할 것이라고 ‘굳게 확신한다’고 밝혔다.통신은 김 위원장이 지난 15일 옛 소련군을 추모하는 해방탑을 찾아 ‘소련군 열사들의 공적을 우리는 잊지 않는다’는 글귀가 적힌 화환을 진정했다는 소식도 전날 전했다.평양 해방탑은 1945년 북한 지역에서 일본군을 몰아내다 전사한 소련군을 추모하는 상징물이다.김 위원장은 헌화한 뒤 “두 나라 선열들의 고귀한 정신을 계승하여 세기를 이어 다져진 불패의 조로(북러) 친선은 앞으로 더욱 굳건히 강화될 것”이라고 밝혔다.앞서 14~15일에는 뱌체슬라프 볼로딘 러시아 하원(국가두마) 의장을 비롯한 러시아의 광복절 경축사절단이 방북하기도 했다.