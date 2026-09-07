정치 ‘김승원 의혹’ 관련 의견 말하는 한동훈 안주영 기자 입력 2026-09-07 15:49 수정 2026-09-07 15:49 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/09/07/20260907500237 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 한동훈 무소속 의원이 7일 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 제기 브리핑을 하고 있다. 2026.9.7 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 한동훈 무소속 의원이 7일 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 제기 브리핑을 하고 있다. 2026.9.7 안주영 전문기자 한동훈 무소속 의원이 7일 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 제기 브리핑을 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지