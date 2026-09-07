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‘김승원 의혹’ 관련 의견 말하는 한동훈

안주영 기자
안주영 기자
입력 2026-09-07 15:49
수정 2026-09-07 15:49
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한동훈 무소속 의원이 7일 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 제기 브리핑을 하고 있다. 2026.9.7 안주영 전문기자
한동훈 무소속 의원이 7일 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 제기 브리핑을 하고 있다. 2026.9.7 안주영 전문기자


한동훈 무소속 의원이 7일 국회 로텐더홀 앞에서 김승원 법무부 장관 후보자 의혹 제기 브리핑을 하고 있다.

안주영 전문기자
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