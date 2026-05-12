눈시울 붉힌 장동혁 “충청의 한표가 대한민국 이정표” 김태흠 지원사격

국힘 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회

‘충청의 아들’ 장동혁, 지지 호소하며 눈시울

충무공 이순신 빗대 김태흠 후보 지원사격도

김태흠 “선거 실패는 안희정·양승조 시즌2”

강승규 “충청은 대한민국 미래 설계의 핵심”

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표가 12일 충남 천안시 김태흠 충남지사 후보 선거사무소에서 열린 제9회 전국동시지방선거 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회에서 김태흠 충남도지사에게 공천장을 수여, 기념 촬영하고 있다. 천안 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표가 12일 충남 천안시 김태흠 충남지사 후보 선거사무소에서 열린 제9회 전국동시지방선거 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회에서 김태흠 충남도지사에게 공천장을 수여, 기념 촬영하고 있다. 천안 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 김태흠 충남도지사 후보가 12일 충남 천안시 김태흠 충남지사 후보 선거사무소에서 열린 제9회 전국동시지방선거 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회에서 구호를 외치고 있다. 천안 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 김태흠 충남도지사 후보가 12일 충남 천안시 김태흠 충남지사 후보 선거사무소에서 열린 제9회 전국동시지방선거 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회에서 구호를 외치고 있다. 천안 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 장동혁 대표와 김태흠 충남도지사 후보 등 참석자들이 12일 충남 천안시 서북구 김 후보 선거사무소에서 열린 제9회 전국동시지방선거 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회에서 지방선거 승리를 다짐하며 두 손을 맞잡아 올리고 있다. 천안 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 장동혁 대표와 김태흠 충남도지사 후보 등 참석자들이 12일 충남 천안시 서북구 김 후보 선거사무소에서 열린 제9회 전국동시지방선거 충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회에서 지방선거 승리를 다짐하며 두 손을 맞잡아 올리고 있다. 천안 연합뉴스

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장동혁 국민의힘 대표가 12일 충남을 찾아 “충청의 한 표가 대한민국 미래의 이정표가 될 것”이라며 김태흠 6.3 지방선거 충남지사 후보를 지원 사격했다. 김 후보는 이순신 장군의 ‘사즉생’ 정신을 강조했다.장 대표는 이날 충남 천안 김 후보 선거사무소에서 열린 ‘충남도당 당직자 회의 및 필승결의대회’에서 ‘충청의 아들’을 강조하며 “충남을 지키고 대한민국을 지키기 위해 이제 충청의 국민의힘이 힘을 보여줄 때가 됐다고 생각한다”고 했다. 이어 “충청이 일어설 때 대한민국이 다시 일어선다. 충청에서 대한민국을, 그리고 국민의힘을 지켜달라”고 호소하며 눈시울을 붉히기도 했다.그는 김 후보를 두고 “우리에게는 충무공 이순신 장군 못지않게 용감하고 힘센 김태흠이라는 장수가 있다”고 했다. 그러면서 “충남은 나라가 어려울 때 침묵이 아니라 행동으로 보여준 충절의 고향이고, 비굴하게 목숨을 부지하기보다 떳떳한 죽음을 선택한 고장”이라고 덧붙였다.결의대회에는 장 대표와 신동욱 최고위원을 비롯한 지도부가 참석했다. 강승규 충남도당위원장과 충남에 지역구를 둔 성일종 의원 등이 참석했고, 김 후보와 김민경 충남 아산을 보궐선거 후보를 비롯한 지방선거 후보자와 지지자들이 모여 결의를 다졌다.김 후보는 “우리 앞에 놓인 상황이 녹록지 않다”면서 사즉생 정신을 강조했다. 그는 “민주당 사람들은 말만 앞서는 사람들이지 진정 충남을 위해 일할 수 있는 능력이 없다. 우리 국민의힘 후보들은 그 일을 충분히 해낼 수 있다고 생각한다”고 했다.이어 “만약 선거에서 실패한다면 충남은 안희정, 양승조 시즌2가 될 것이고 타 시도가 앞서 나갈 때 뒷전으로 밀릴 것이다. 오늘 받은 이 공천장은 여러분과 제가 전사가 돼서 충남을 지키라는 명령이다”라고 강조했다.강 위원장은 “충청은 더 이상 중간지대가 아니다. 대한민국의 미래를 설계하는 핵심 전략 지역이고 지리적으로도 남부와 수도권을 잇는 중원에 위치하고 있다”고 설명했다. 그러면서 “이제 영·호남의 대결 시대를 끝내야 한다. 충남이 뛰면 충청이 커지고, 충청이 커지면 대한민국의 중심이 될 것”이라고 목소리를 높였다.