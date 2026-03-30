정치 우원식 국회의장 주재 여야 원내대표 회동 안주영 기자 입력 2026-03-30 10:47 수정 2026-03-30 10:47 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/30/20260330500073 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 30일 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장 주재 여야 원내대표 회동이 열리고 있다. 2026.3.30 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 30일 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장 주재 여야 원내대표 회동이 열리고 있다. 2026.3.30 안주영 전문기자 30일 서울 여의도 국회에서 우원식 국회의장 주재 여야 원내대표 회동이 열리고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지