李대통령 지지율 69% 취임 후 최고…민주 46%·국힘 18%

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李대통령 지지율 69% 취임 후 최고…민주 46%·국힘 18%

김경두 기자
김경두 기자
입력 2026-03-26 13:50
수정 2026-03-26 13:50
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NBS 여론조사…민주당도 TK 빼고 전 지역 우위
지선에서 ‘與 힘실어야’ 53%·‘野 힘실어야’ 34%

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이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스
이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.3.26
연합뉴스


이재명 대통령의 지지율이 69%로 지난해 6월 취임 이래 최고치를 기록했다.

엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치는 지난 23∼25일 만 18세 이상 1002명을 대상으로 진행해 26일 공개한 전국지표조사(NBS)에서 이 대통령의 국정운영을 긍정 평가한 응답자가 직전 조사인 2주 전보다 2% 포인트 오른 69%로 집계됐다고 밝혔다. 부정 평가 응답은 22%로, 지난 조사보다 2% 포인트 하락했다. 앞서 가장 높았던 긍정평가 수치는 지난 2월 4주차와 3월 2주차에 기록한 67%였다.

대구·경북(49%)을 제외한 모든 지역에서 긍정 평가가 과반을 기록했다. 20대 이하(46%)를 제외한 전 연령에서도 긍정 평가가 과반이었다.

이재명 정부의 국정 방향성에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문에 ‘올바른 방향으로 가고 있다’는 응답은 67%, ‘잘못된 방향으로 가고 있다’는 응답은 25%였다.

정당별 지지도를 보면 더불어민주당 46%, 국민의힘 18%를 기록했다. 지난 조사와 비교해 민주당은 3% 포인트, 국민의힘은 1% 포인트 올랐다. 조국혁신당과 개혁신당은 각각 2%, 진보당은 1%를 기록했다.

민주당은 전 연령에서 국민의힘 지지율을 앞질렀으며, 지역별로도 대구·경북(TK)을 제외한 전 지역에서 국민의힘보다 더 높은 지지를 받았다.

22대 국회 개원 이후 민주당이 집권여당의 역할을 잘하느냐는 질문에는 긍정 평가가 53%, 부정 평가가 39%였다. 국민의힘이 제1야당을 잘하느냐는 물음에 긍정 평가는 16%에 그쳤으며, 부정 평가는 75%였다. 특히 ‘텃밭’인 대구·경북에서도 부정 평가(74%)가 긍정 평가(15%)를 압도했다.

6·3 지방선거 성격을 묻는 항목에는 ‘현 정부의 국정안정을 위해 여당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답이 53%, ‘현 정부를 견제하기 위해 야당에 힘을 실어줘야 한다’는 응답이 34%였다. 연령별로는 20대 이하, 70세 이상을 제외한 연령에서 여당에 힘을 실어줘야 한다는 응답이 더 많았다.

지역별로는 대구·경북을 제외한 전 지역에서 여당 지지가 더 높게 나타났다.

NBS 조사는 휴대전화 가상번호(100%)를 이용한 전화 면접으로 이뤄졌고, 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1% 포인트다. 응답률은 21.3%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조하면 된다.
김경두 기자
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