“선고 공보물 규격 제각각”…천안시청노조 등 제도 개선 촉구

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천안시청노조 등이 16일 선거관리 규칙 제정 촉구 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자
후보자의 공약을 담은 선거 공보물의 분배 작업을 펼치는 공무원과 주민들이 후보별 제각각인 공보물 규격의 통일을 위한 선거관리 규칙 개정을 촉구하고 나섰다.
천안시청공무원노동조합과 천안시새마을회, 천안시이통장협의회 등은 16일 천안시청에서 기자회견을 열고 “현행 선거관리 규칙은 선거공보 크기의 상한만 규정하고 있을 뿐, 표준 규격이나 최소 기준은 마련되어 있지 않다”고 밝혔다.
현행 선거관리규칙은 선거 공보물의 크기가 길이 27㎝, 너비 19㎝ 크기의 상한만 규정할 뿐 최소 기준은 마련되어 있지 않다는 지적이다.
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천안시청노조 등이 16일 선거관리 규칙 제정 촉구 기자회견을 하고 있다. 이종익 기자
이들은 “공보물 크기와 재질도 서로 달라 작업 과정에서 탈락과 분실이 반복되고, 이미 포장을 완료한 공보물을 다시 분류하고 재작업하는 일이 현장에서 끊임없이 발생하고 있다”고 주장했다.
이어 “공보물을 빠뜨리면 정당과 후보 측의 문제 제기로 이어지며, 그 부담은 현장에서 선거를 수행하는 시민과 공무원 노동자들에게 고스란히 전가되고 있다”고 말했다.
이영준 천안시노조 위원장은 “노조가 구조적 문제 해결을 위해 수년간 선거공보 규격 통일 또는 최소 기준 마련을 요구해 왔지만, 선관위는 정당 간 이견을 이유로 제도 개선을 미루고 있다”고 강조했다.
박춘선 환경수자원위원회 부위원장 대표발의, ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’ 본회의 통과
서울시는 환경교육이 행정 중심의 단발성 사업에서 벗어나 시민 참여와 민관 협력 기반의 지속 가능한 교육 체계로 전환될 전망이다. 서울시의회 환경수자원위원회 박춘선 부위원장(강동3, 국민의힘)이 대표 발의한 ‘서울시 환경교육의 활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안’이 지난 13일 열린 제334회 임시회 제3차 본회의에서 의결됐다. 이로써 시민 참여를 확대하는 제도적 장치가 마련되어 생활 속 환경 실천을 확산할 정책 기반이 한층 강화될 것으로 기대된다. 이번 조례 개정은 기후위기와 환경문제가 심화되는 상황에서 기존 행정 중심의 환경정책을 넘어 시민이 주도적으로 참여하는 민·관 협력형 환경 거버넌스를 구축하고, 참여 중심의 환경교육 체계를 제도적으로 강화하기 위해 추진됐다. 그동안 서울시에서도 다양한 환경교육 사업이 추진되어 왔으나 단발적·비정기적으로 운영되는 경우가 많아 체계적으로 추진할 제도적 기반이 부족하다는 지적이 제기되어 왔다. 이에 이번 개정안은 시민 참여 중심의 환경교육을 활성화하고 지속 가능한 환경교육 체계를 구축하기 위한 행정적·재정적 근거를 마련하는 데 초점을 뒀다. 주요 개정 내용으로는 먼저 환경교육계획 수립 시 포함해야 할 사항에 ‘
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이들은 더불어민주당 충남도당과 국민의힘 충남도당 조국혁신당 충남도당에 등에 선거관리 규칙 개정을 촉구하는 건의문을 전달할 계획이다.
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