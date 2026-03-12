정치 대미 투자특별법 본회의 통과 안주영 기자 입력 2026-03-12 15:21 수정 2026-03-12 15:21 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/03/12/20260312500169 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미 투자특별법)이 통과되고 있다. 2026.3.12 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미 투자특별법)이 통과되고 있다. 2026.3.12 안주영 전문기자 12일 국회에서 열린 3월 임시국회 본회의에서 한미 전략적 투자 관리를 위한 특별법(대미 투자특별법)이 통과되고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지