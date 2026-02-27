與, 공소취소 추진위 공식 출범…대장동·쌍방울 사건 등 국조 추진

한병도 위원장, 부위원장엔 박성준·이소영

더불어민주당이 27일 이재명 대통령의 대장동 사건 등에 대한 조작기소 의혹 규명과 공소 취소를 위한 당 내 추진위원회를 공식 출범시켰다.민주당 ‘윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회’(추진위) 위원장을 맡은 한병도 원내대표는 이날 국회에서 열린 첫 회의에서 “국정조사를 통해 윤석열 정치검찰이 덮어씌운 수많은 조작 사건의 실체를 끝까지 규명하겠다”고 밝혔다.그는 “정치검찰은 수사 과정에서 이 대통령과 주변에 대해서만 수백건의 압수수색을 남발했고 녹취록 위변조와 증거 조작, 증언 회유 같은 추악한 불법 수사 정황이 낱낱이 폭로됐다”며 “국정조사를 통해 검찰이 스스로 결단할 수밖에 없는 준엄한 사실과 압도적 명분을 쌓겠다”고 했다.이번 추진위는 한 원내대표가 위원장을 맡았고 박성준·이소영 의원이 부위원장으로 합류했다. ‘공소취소 모임’(공취모)을 주도했던 이건태 의원은 간사로 임명됐다. 이 외에 김승원·윤건영·김동아·박민규·박선원·양부남·이용우·이주희 의원 등 총 12명으로 구성됐다.부위원장인 박 의원은 “국민이 국회에 부여한 국정조사 권한을 최대한 활용해 수사 지휘 라인부터 기소 결정까지 어떤 외압이 있었는지, 누가 지시하고 실행했는지 전모를 철저히 밝히겠다”며 “부당한 공소 취소를 강력히 촉구하고 책임자는 반드시 법의 심판대에 올리겠다”고 말했다.간사인 이 의원은 “민주당은 다시는 이 땅에서 정치검찰이 나오지 않도록 제도로서의 검찰개혁을 하고 있다”며 “별도로 정치검찰이 자행한 정치보복 결과물인 조작기소를 폐기처분하는 것도 검찰 개혁의 중요한 일부분”이라고 강조했다.추진위 소속 이주희 의원은 회의 후 기자들과 만나 “국정조사 대상으로 현재 쌍방울 대북송금 사건, 김용 전 민주연구원 부원장 사건을 포함한 대장동 사건, 서해공무원 피격 사건을 확정했다”고 말했다. 그러면서 6·3 지방선거 이전 국정조사를 추진하겠다는 계획을 밝혔다.추진위는 다음 달 5일 2차 회의를 열고 국정조사 안건, 요구서 제출 등 세부적인 내용을 논의할 계획이다.