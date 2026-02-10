정치 합당 논의 관련 민주당 비공개 의총 안주영 기자 입력 2026-02-10 10:27 수정 2026-02-10 10:27 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/10/20260210500103 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 더불어민주당이 10일 국회에서 조국혁신당과 합당 등 당내 현안과 관련한 의견 청취를 위한 비공개 의원총회를 열고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당이 10일 국회에서 조국혁신당과 합당 등 당내 현안과 관련한 의견 청취를 위한 비공개 의원총회를 열고 있다. 2026.2.10 안주영 전문기자 더불어민주당이 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 등 당내 현안과 관련한 의견을 듣기 위해 비공개 의원총회를 열고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지