정치 2월 임시국회 개회 안주영 기자 입력 2026-02-02 15:09 수정 2026-02-02 15:09 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/2026/02/02/20260202500197 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 국회의원들이 2일 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 제1차 본회의 개회식에서 국민의례를 하고 있다. 2026.2.2 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 국회의원들이 2일 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 제1차 본회의 개회식에서 국민의례를 하고 있다. 2026.2.2 안주영 전문기자 국회의원들이 2일 국회에서 열린 제432회국회(임시회) 제1차 본회의 개회식에서 국민의례를 하고 있다. 안주영 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지