이 대통령, 13~14일 다카이치 고향 '나라현'서 한일 정상회담

이 대통령, 13~14일 다카이치 고향 '나라현'서 한일 정상회담

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-01-09 09:39
수정 2026-01-09 09:39
이재명 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식회담
이재명 대통령, 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식회담 이재명 대통령이 지난해 11월 23일(현지시간) 주요 20개국(G20) 정상회의가 열린 남아프리카공화국 요하네스버그 나스렉 엑스포센터에서 다카이치 사나에 일본 총리와 비공식 약식 회담을 하고 있다.
요하네스버그 연합뉴스


이재명 대통령이 오는 13일부터 1박2일 일정으로 한일 셔틀 외교에 나선다.

9일 청와대에 따르면 이 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리의 초청으로 13일부터 14일까지 1박 2일 일정으로 일본 나라현을 방문한다.

먼저 이 대통령은 13일 오후 나라현에 도착해 다카이치 총리와 정상회담 및 만찬 등을 진행한다. 이 대통령은 이번 정상회담에서 지역 및 글로벌 현안과 경제·사회·문화 등 민생과 직결된 다양한 분야에서 실질적인 협력 강화 방안 등을 논의할 예정이다.

이어 14일 오전 양 정상이 친교 행사를 함께하며 오후에 이 대통령은 동포간담회를 가진 뒤 귀국할 예정이다.

청와대는 “이번 방일은 다카이치 총리 취임 후 양자 방문을 조기에 실현해 상대국을 수시로 오가는 셔틀 외교의 의의를 살리는 한편 미래지향적이고 안정적인 한일 관계의 발전 기조를 확고히 할 것으로 기대된다”고 밝혔다.
김진아 기자
