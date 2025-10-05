임은정 “검찰청 폐지, 뿌린 대로 거둔 것”…법무장관 경고에도 또 쓴소리

임은정 “후회스럽고 안타깝고 서글픈 마음”

“허울·과오를 바로잡기 위한 분투가 돼야”

이미지 확대 임은정 서울동부지검장이 지난 8월 29일 국회에서 ‘검찰개혁의 쟁점은 무언인가 : 국민이 바라는 검찰개혁의 속도와 방향’을 주제로 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 토론하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 임은정 서울동부지검장이 지난 8월 29일 국회에서 ‘검찰개혁의 쟁점은 무언인가 : 국민이 바라는 검찰개혁의 속도와 방향’을 주제로 열린 검찰개혁 긴급 공청회에 참석해 토론하고 있다. 연합뉴스

임은정 서울동부지검장이 5일 ‘검찰청 폐지’를 담은 정부조직법 개정안 통과에 대해 “뿌린 대로 거뒀다”고 평가했다. 정성호 법무부 장관이 정치적으로 해석될 수 있는 언행에 유의하라고 언급한 지 일주일도 지나지 않아 또다시 메시지를 내놓은 것이다.임 지검장은 이날 페이스북에 “한가위는 한 해 농사를 끝내고 오곡을 수확하며 누리는 기쁨과 감사의 명절”이라며 “검찰 역시도 뿌린 대로 거두는 수확의 시기를 결국 맞았구나 싶어 좀 더 말려보지 못한 게 후회스럽고 이래저래 안타깝고 서글픈 마음”이라고 적었다.이어 “동료들에게 추석 인사를 하며 수확물에 망연자실 실망하지 말고 알차게 내년을 준비해 올해 같지 않은 내년을 맞자고 했다”며 “기득권을 지키기 위한 분투가 아니라 잃어버린 시민들의 신뢰를 되찾기 위한, 검찰의 허물과 과오를 고치고 바로잡기 위한 분투가 돼야겠다”고 강조했다.그러면서 “저 역시 다음에 또 후회하지 않도록 더욱 분투해볼 각오”라고 글을 맺었다.임 지검장이 검찰 개혁에 관한 생각을 공개적으로 밝힌 것은 이번이 처음이 아니다. 앞서 임 지검장은 지난달 27일 페이스북에 “검찰이 감당하지도 못하는 권한을 움켜쥐던 시대는 저물어야 한다”며 “검찰 구성원이라 속상하지만 의연하게 일몰을 맞으며 내일을 준비하겠다”는 글을 올리기도 했다.이후 정 장관으로부터 “고위 공직자로서 정치적으로 해석될 수 있는 개인적 의견을 소셜미디어(SNS)에 게시하거나 공개적으로 발언하는 것은 그 자체로 바람직하지 않다”는 지적을 받았다.