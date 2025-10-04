“한국인 많이 찾는데”…‘이 나라’서 폭행·상해 사고 가장 잦았다

방금 들어온 뉴스

"한국인 많이 찾는데"…'이 나라'서 폭행·상해 사고 가장 잦았다

조희선 기자
조희선 기자
입력 2025-10-04 07:46
수정 2025-10-04 08:31
작년 해외서 사건·사고 피해 본 한국인 1만 7283명
日은 분실 사고, 미국·유럽은 절도 피해 가장 많아

추석 연휴 첫날인 지난 3일 인천국제공항 제1여객터미널에서 여행객들이 탑승 수속을 위해 줄을 서고 있다. 2025.10.3 연합뉴스
추석 연휴 첫날인 지난 3일 인천국제공항 제1여객터미널에서 여행객들이 탑승 수속을 위해 줄을 서고 있다. 2025.10.3 연합뉴스


한국인 관광객이 많이 찾는 베트남에서 재외국민의 폭행·상해 및 교통사고 피해가 가장 많이 발생한 것으로 나타났다.

4일 더불어민주당 윤후덕 의원이 외교부로부터 제출받은 ‘재외국민 사건·사고 피해 현황’에 따르면 지난해 해외에서 사건·사고 피해를 본 한국인은 1만 7283명이었다.

국가별로는 일본이 2348명으로 가장 많았고, 베트남(1767명), 미국(1193명), 중국(1133명), 이탈리아 (1042명)가 뒤를 이었다.

이중 폭행·상해 사고 피해자는 베트남이 가장 많았다. 연도별로 2022년 88명, 2023년 133명, 지난해 119명을 기록했으며, 3년 연속 가장 많았다. 교통사고도 2022년 45명, 2023년 121명, 지난해 120명으로, 3년 연속 베트남이 가장 많았다.

지난해 기준 일본은 분실 피해자(1805명)가 가장 많았다. 중국에서는 사기 피해(100명)가 두드러졌다.

미국과 유럽에서는 절도 피해가 가장 많은 것으로 나타났다. 특히 유럽의 경우 이탈리아·스페인·프랑스에서 발생한 절도 피해가 전 세계 재외국민 절도 피해의 60.7%를 차지했다.

윤 의원은 “만일에 대비해 방문할 국가에 주재한 한국 재외공관 정보를 꼭 확인하길 바란다”며 “외교부와 현지 공관들은 재외국민 피해 발생시 신속하고 체계적으로 영사 조력을 제공할 수 있도록 특히 주의해야 한다”고 강조했다.
조희선 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
