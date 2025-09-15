이억원 금융위원장, 금융지주 회장들과 간담회

이억원 금융위원장, 금융지주 회장들과 간담회

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2025-09-15 16:28
수정 2025-09-15 16:28
이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에서 금융지주 회장들과 기념 촬영을 하고 있다. 2025.9.15 이지훈 기자
이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에서 금융지주 회장들과 기념 촬영을 하고 있다. 2025.9.15 이지훈 기자


이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에 참석하고 있다. 2025.9.15 이지훈 기자
이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에 참석하고 있다. 2025.9.15 이지훈 기자


이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.9.15 이지훈 기자
이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.9.15 이지훈 기자


이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.9.15 이지훈 기자
이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에서 발언하고 있다. 2025.9.15 이지훈 기자


이억원 금융위원장이 15일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융위원장-금융지주 회장 간담회에 참석해 있다. 이 원장은 이날 취임식을 마치고 8대 금융지주 회장들과 간담회를 가졌다.

이날 간담회는 이찬우 농협금융지주 회장, 빈대인 BNK 금융지주 회장, 김기홍 JB금융지주 회장, 함영주 하나금융지주 회장, 임종룡 우리금융지주 회장, 이 위원장, 조용병 은행연합회장, 양종희 KB금융지주 회장, 진옥동 신한금융지주 회장, 황병우 iM금융지주 회장 등이 참석한 가운데 진행됐다.
이지훈 기자
